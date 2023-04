València: Un okupa arrenca d'una mossegada l'orella a un policia i fereix a altres dos

Els fets han succeït aquesta nit a la localitat valenciana d'Alaquàs

Actualitzada 04/04/2023 a les 18:20

Un agent de la Policia Local d'Alaquàs (València) es troba ingressat a l'hospital després de ser atacat amb violència per un jove okupa que li ha arrencat part de l'orella d'una mossegada. A més, hi ha altres dos agents ferits: un amb el braç enguixat i un altre que també es troba lesionat.Segons publica el diari valencià Las Provincias, els fets han tingut lloc en la nit d'aquest dimarts, quan una veïna va avisar a la Policia pel soroll que estaven causant els agressors, que es trobaven ocupant un habitatge del carrer José González Huguet de l'esmentat municipi.A l'arribada dels agents, dos gossos categoritzats com potencialment perillosos es van abalançar contra els tres policies, que també van ser insultats i amenaçats pels agressors.Un dels okupes va intentar mossegar el coll d'un dels agents, que es va girar per a intentar evitar-ho, però finalment va ser agredit a l'orella, que va ser arrencada parcialment. Els metges que li han atès ja han reconstruït aquesta part del seu cos.L'agent va aconseguir escapolir-se del seu agressor gràcies a l'ajuda dels seus companys, que van haver d'emprar un immobilitzador elèctric x2. Respecte als altres dos agents ferits, un ha hagut d'enguixar-se el braç i un altre també ha estat lesionat.