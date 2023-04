Una intel·ligència artificial prediu la genètica de tumors cerebrals en menys de 90 segons

Un equip de cirurgians estatunidencs ha desenvolupat un sistema de diagnòstic que utilitza imatges ràpides per a analitzar mostres tumorals preses durant una operació

Un equip de cirurgians i enginyers de diverses universitats estatunidenques ha desenvolupat un sistema de diagnòstic basat en intel·ligència artificial (IA) que utilitza imatges ràpides per a analitzar mostres tumorals preses durant una operació i detectar mutacions genètiques amb major rapidesa, en menys de 90 segons.En un estudi de més de 150 pacients amb glioma difús, el tumor cerebral primari més comú i mortal, el sistema recentment desenvolupat va identificar mutacions utilitzades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a definir subgrups moleculars de l'afecció amb una precisió mitjana superior al 90 per cent.«Aquesta eina basada en IA té el potencial de millorar l'accés i la rapidesa del diagnòstic i l'atenció dels pacients amb tumors cerebrals mortals», ha detallat l'autor principal i creador del sistema, el doctor Todd Hollon, neurocirujano de la Universitat de Michigan (els Estats Units).La classificació molecular és cada vegada més important per al diagnòstic i tractament dels gliomes, ja que els beneficis i riscos de la cirurgia varien entre els pacients amb tumors cerebrals en funció de la seva composició genètica.De fet, els pacients amb un tipus específic de glioma difús denominat astrocitoma poden guanyar una mitjana de cinc anys amb l'extirpació completa del tumor en comparació amb altres subtipus de glioma difús.No obstant això, l'accés a les proves moleculars del glioma difús és limitat i no està disponible de manera uniforme en els centres que tracten a pacients amb tumors cerebrals. Quan es disposa d'elles, diu Hollon, els resultats poden trigar dies, fins i tot setmanes.«Les barreres al diagnòstic molecular poden donar lloc a una atenció subòptima per als pacients amb tumors cerebrals, complicant la presa de decisions quirúrgiques i la selecció dels règims de quimiorradiación», ha ressaltat Hollon.Abans d'aquest sistema, denominat 'DeepGlioma', els cirurgians no tenien un mètode per a diferenciar els gliomes difusos durant la cirurgia. El sistema, una idea que va començar en 2019, combina xarxes neuronals profundes amb un mètode d'imatge òptica per a obtenir imatges del teixit tumoral cerebral en temps real.«'DeepGlioma' crea una via per a una identificació precisa i més oportuna que donaria als proveïdors una millor oportunitat de definir tractaments i predir el pronòstic del pacient», ha apuntat Hollon, l'estudi del qual s'ha publicat en la revista científica 'Nature Medicine'.Fins i tot amb un tractament estàndard òptim, els pacients amb glioma difús s'enfronten a opcions terapèutiques limitades. La supervivència mitjana dels pacients amb gliomes difusos malignes és de només 18 mesos.Encara que el desenvolupament de medicaments per a tractar els tumors és essencial, menys del 10 per cent dels pacients amb glioma s'inscriuen en assajos clínics, que sovint limiten la participació de subgrups moleculars.Els investigadors esperen que 'DeepGlioma' pugui ser un catalitzador per a la inscripció primerenca en assajos. «Els avanços en el tractament dels tumors cerebrals més mortals han estat limitats en les últimes dècades, en part perquè ha estat difícil identificar als pacients que més es beneficiarien de les teràpies dirigides», ha reblat Daniel Orringer, professor associat de neurocirurgia i patologia de la Facultat de Medicina Grossman de la Universitat de Nova York.