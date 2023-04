La mitjana d'espera per a operar-se a Catalunya és de 154 dies, 32 més que la d'Espanya

Catalunya és també una de les comunitats amb més percentatge de pacients en espera d'una intervenció quirúrgica no urgent

Actualitzada 04/04/2023 a les 17:34

La mitjana d'espera per a ser operat en un hospital català és de 154 dies, 32 dies més que la mitjana d'Espanya, de 122, només per darrere de Canàries i Castella-la Manxa (157) i d'Extremadura (156), segons dades facilitades aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat.Catalunya és també una de les comunitats amb més percentatge de pacients en espera d'una intervenció quirúrgica no urgent, amb un 31,6%, mentre altres zones tenen percentatges menors, com Castella-la Manxa (29%) o Canàries (28,5%).Segons les mateixes fonts, a finals del passat 2022 hi havia a Catalunya 23.424 persones esperant una operació de cataractes; 7.983, d'hèrnia inguinal o crural (més comuna en les dones aquesta última); 2.685 una pròtesi de maluc; 4.648 una artroscòpia; 5.389 de varices; 4.540 i una colecsitectomia (extirpació de la vesícula biliar).Altres 3.043 persones esperaven una intervenció quirúrgica d'hàl·lux valgus (galindó); 3.398, adenoamigdalectomia (extirpació d'amígdales); 3.074 hipertròfia benigna de pròstata; 1.178 un quist pilonidal (fístula) i 2.977 de túnel carpià.Altres 5.671 persones esperaven una pròtesi de genoll, 184 una cirurgia cardíaca valvular, 54 un by-pass coronari i 1.489 una histerectomia (extracció de l'úter d'una dona), a Catalunya.Quant a les consultes per especialitats bàsiques (Ginecologia, Oftalmologia, Traumatologia, Dermatologia, ORL -oïda, nas i gola-, Neurologia, General i Digestiu, Urologia, Digestiu i Cardiologia) Catalunya tenia 307.272 persones en llista d'espera, segons les dades de desembre de 2022.Per dies, la mitjana és de 94 dies d'espera per a ser atesos a Catalunya en aquestes especialitats, si bé en Urologia ascendeix a 168 dies i a 102 dies en Traumatologia.