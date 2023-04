Un estudi 'in vitro' revela el paper clau d'una proteïna en el càncer d'endometri

Els resultats permeten saber més sobre les alteracions genètiques i proteiques que podrien ser causants d'aquest càncer

Actualitzada 03/04/2023 a les 19:47

Un equip internacional d'investigadors ha comprovat en models «in vitro» el paper clau i determinant que una proteïna té en el desenvolupament del càncer d'endometri i en el risc que es produeixi metàstasi.Els científics han comprovat que la baixa expressió d'una proteïna, la C1GALT1, està relacionada amb una major agressivitat d'aquesta mena de càncer, per la qual cosa el seu estudi podria facilitar noves troballes en el maneig d'aquesta mena de tumors.Els resultats de l'estudi, que s'han validat en mostres de pacients i que està liderat per Rodrigo Barderas i Ana Montero, de la Unitat Funcional de Recerca en Malalties Cròniques de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), s'han publicat en la revista Cellular Oncology.L'estudi s'ha dut a terme de manera conjunta amb equips de la Universitat Complutense de Madrid i l'Hospital La Paz, i en mateix han col·laborat a més investigadors de la Tufts University dels Estats Units i de l'Institut de Salut de Luxemburg.El càncer d'endometri, ha subratllat el ISCIII, és un tumor que representa més de 90% dels càncers d'úter. El pronòstic sol ser positiu, amb altes possibilitats de curació, però alguns subtipus d'aquest càncer poden ser greus i causar metàstasis.Les diferents línies cel·lulars de càncer d'endometri són un bon model per a estudiar «in vitro» l'aparició i desenvolupament d'aquesta mena de tumors, i en aquest cas els investigadors han treballat amb una mena de cèl·lules (ECC-1) com a model de càncer d'endometri de baix grau, molt utilitzades en recerca biomèdica, per a investigar en el laboratori la relació de diverses proteïnes amb el desenvolupament i progressió d'aquesta mena de càncer.Els resultats d'aquest estudi permeten augmentar el coneixement de les alteracions genètiques i proteiques que podrien ser causants del càncer d'endometri.L'Institut de Salut Carles III ha subratllat que, en tractar-se d'estudis duts a terme en laboratori, seran necessàries més recerques amb models animals i mostres de teixits de pacients per a confirmar l'associació entre l'expressió baixa d'aquesta proteïna i el desenvolupament de tumors endometrials i el major risc de fenotips agressius lligats a metàstasis i pitjor pronòstic clínic.