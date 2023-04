Un estudi de la URV assenyala que els nens amb autisme tenen tres vegades més risc de patir depressió i ansietat

Actualitzada 03/04/2023 a les 20:12

Un estudi del grup de recerca Nutrició i Salut Mental de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha assenyalat que els nens amb trastorn de l'espectre autista (TEA) tenen fins a tres vegades més risc de sofrir problemes emocionals, com a depressió i ansietat.El treball, dut a terme amb prop de 800 escolars i preescolars de la demarcació de Tarragona, apunta que si a més els nens tenen dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), una comorbiditat que moltes vegades no es detecta a pesar que afecta el 40%, aquest risc augmenta fins a quatre o cinc vegades.«La possibilitat de desenvolupar símptomes d'ansietat i depressió augmenta fins a tres vegades en els nens i nenes que presenten una de les dues condicions, però si tenen el doble diagnòstic, TEA i TDAH, presenten una vulnerabilitat sensiblement més gran», ha afirmat la investigadora de l'estudi, Paula Morales.L'experta ha afirmat que moltes vegades, quan es fa un diagnòstic de TEA, no s'avaluen específicament les dificultats en la regulació de l'atenció i de la conducta, més característics del TDAH, perquè se superposa la simptomatologia dels dos trastorns o perquè només es considera el diagnòstic principal «com un calaix de sastre en què cap tot».En aquest sentit, l'estudi deixa clar que és clau afinar molt més en el diagnòstic i precisar si, per exemple, els pacients també tenen TDAH, perquè hi ha molt més risc de presentar problemes emocionals. «Si no es detecta, no es pot tractar adequadament. Cal ser més rigorosos, ja que, si ajustem la intervenció i l'acompanyament, aquesta persona tindrà un millor pronòstic i una millor evolució», ha afegit Morals.Segons l'estudi del grup de recerca Nutrició i Salut Mental de la URV, el 32% dels nens i nenes en edat escolar amb TEA tenen problemes emocionals clínicament significatius, sobretot ansietat i depressió, un percentatge que és del 38% en els quals tenen TDAH i que puja fins al 57% en els quals tenen el doble diagnòstic.L'estudi forma part del projecte EPINED (Estudi Epidemiològic del Trastorns del Neurodesenvolupament) i ha estat liderat per la catedràtica de la URV Josefa Canals juntament amb Núria Voltas, Carmen Hernández i Paula Morales.