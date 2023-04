En poques hores, el vídeo, que s'ha publicat per xarxes, ja ha aconseguit més de 66.000 visites i 40 comentaris

Actualitzada 03/04/2023 a les 16:20

En patinete eléctrico llevando una lavadora



Ceuta pic.twitter.com/ktBp6wii0E — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 3, 2023

Un patinet elèctric i una rentadora no sembla una molt bona combinació, però així ha transportat aquest electrodomèstic un veí pels carrers de Ceuta.Al vídeo es pot veure com la persona no té espai al patinet i ha d'anar amb els peus per fora per poder transportar la rentadora. Seguidament l'home senyalitza que girarà a l'esquerra i fa aquella ruta.Encara que no se sap la data d'enregistrament, Social Drive ho ha publicat aquest mateix matí i en unes hores ja ha aconseguit més de 66.000 visites i 40 comentaris: «Quins genis! Un servei de bugaderia a domicili!», comenta un usuari irònicament a Twitter.