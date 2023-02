Retiren un lot del fàrmac per a la disfunció erèctil després de comercialitzar-se amb envasos semibuits

En concret, està afectat el lot S001F, amb data de caducitat de 30 de juliol de 2023

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat retirar un lot d'Alneo 10 mg Comprimits recoberts amb pel·lícula EFG 4 comprimits després de detectar que s'havia comercialitzat amb part dels envasos buits.En concret, està afectat el lot S001F, amb data de caducitat de 30 de juliol de 2023. Aquest fàrmac està fabricat i comercialitzat per Laboratorios Alter SA.El principi actiu del fàrmac Alneo és el tadafil, indicat per al tractament de la disfunció erectil en homes adults. Després de l'estimulació sexual, el tadalafil actua ajudant a relaxar els vasos sanguinis del penis, permetent l'afluència de sang.L'Agència ha classificat el defecte com de classe 2. Els defectes de qualitat dels medicaments es classifiquen en tres classes (1, 2 i 3); la classe 1 és la que es correspon amb un possible risc més elevat i la classe 3 la de un menor risc.L'Aemps, dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot afectat i la devolució al laboratori. Així mateix, insta les comunitats autònomes que facin un seguiment de la seva retirada.