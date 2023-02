Els europeus segueixen apostant per comprar-se un cotxe blanc o negre

Des de BASF han detectar que dintre dels colors cromàtics el blau i el vermell són els favorits, tot i que comencen a destacar nous colors

Actualitzada 02/02/2023 a les 08:50

Els dissenyadors de BASF al Color Report for Automotive OEM Coatings (Report de Colors de Revestiments Automotrius), han detectat que els colors que se solen es escollir a l'hora de comprar un cotxe s'estan ampliant, permetent que el groc, el taronja, el verd i el violeta guanyin quota de mercat. Tot i així, els colors dominants el 2022 van ser els acromàtics (blanc, negre, gris i platejat).Com s'ha vist durant uns quants anys, el blanc continua sent el color més popular a tot el món per la seva bellesa clàssica i atemporal, i el seu alt valor de revenda.En cas de no optar pels colors bàsics, els consumidors solien optar pel blau o el vermell. Encara que aquests dos colors encara són molt populars, altres colors com el groc, el taronja, el verd i el violeta estan guanyant quota de mercat a la majoria de les regions del món. Això demostra que els clients de BASF (els fabricants dautomòbils) estan adoptant una gamma de colors més àmplia i diversa que abans.En el cas d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica (EMEA) van registrar augments en els seus dos colors més populars: blanc i negre, i pèrdues de quota de mercat per al gris i el platejat. Alhora, van augmentar els vehicles d'altres colors.El blau segueix liderant els colors cromàtics a EMEA, però tant el blau com el vermell han perdut quota de mercat. El taronja va començar a aparèixer a les preferències dels compradors de cotxes, i el groc, el marró i el verd van guanyar alguns punts percentuals.