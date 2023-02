El Govern i el PSC signen un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2023

El document apunta que el Pla de Desenvolupament Urbanístic per impulsar el Hard Rock s'aprovarà el primer semestre del 2023

Actualitzada 01/02/2023 a les 21:21

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, van signar ahir a la tarda l'acord per l'aprovació dels pressupostos del Govern per a aquest any 2023. A les 16.30 h., tots dos líders van rubricar el document en un breu acte celebrat a la Sala de Diputats del Palau de la Generalitat, segellant el pacte amb una encaixada de mans final.El president i el cap de l'oposició posen així punt i final a mesos de negociacions sobre els comptes, i permeten que el Govern tiri endavant el pressupost amb el suport també d'En Comú Podem. L'acord consta de dos documents: un de 26 pàgines referit a les mesures estrictament pressupostàries i un altre de tres pàgines que recull els compromisos per impulsar «grans infraestructures de país» que els socialistes posaven com a condicions per pactar, com el projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona, la construcció de la Ronda Nord (B-40), la «modernització» de l'Aeroport de Barcelona-El Prat o millores a Rodalies de Renfe.

El primer punt del document sobre infraestructures es refereix al «desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona» i preveu l'execució dels treballs per completar el Corredor del Mediterrani. També s'estipula que durant aquest any caldrà «completar els processos relacionats amb l'inici del projecte del Consorci Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca» –el complex del Hard Rock, al qual s'oposen els comuns i la CUP–, prèvia aprovació definitiva del Pla de Desenvolupament Urbanístic, durant el primer semestre del 2023, i mantenir la disponibilitat dels terrenys per part de la societat, com a pas previ a l'evolució del projecte. A més a més, també s'acorda «negociar» amb el govern de l'Estat la inclusió, com a modificació a la planificació de transport 2021-2026, d'una nova subestació elèctrica de 440kV a l'altura de Mont-Roig.

Sobre la Ronda Nord, que va ser el gran escull les darreres setmanes durant la negociació, Govern i socialistes van acordar fer efectiu, dins del primer trimestre del 2023, amb el ministeri de Transports, el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte. Aquest redactat va en la línia de la moció que el PSC va aprovar al Parlament i a la qual els republicans van votar-hi a favor per a facilitar la negociació.

Sobre l'aeroport, l'executiu i els socialistes van expressar que acordaran, durant aquest any, amb el govern espanyol, una comissió tècnica que permeti abordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya per a «transformar» l'aeroport perquè esdevingui un hub internacional. També preveu una inversió, fins al 2026, de 49 milions d'euros a l'àrea del Delta de Llobregat per assolir un espai natural i amb biodiversitat.

Un altre compromís és acordar amb el Govern espanyol el model de traspàs de recursos econòmics per a la gestió de serveis ferroviaris que siguin competència de la Generalitat. Això inclou la cessió de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la xarxa ferroviària d'interès general dins de Catalunya, a més de preveure que l'acord sobre el traspàs dels recursos econòmics es complementi amb una actualització del Pla de Rodalies 2020-2030.

També es preveu acordar amb Renfe les actuacions necessàries per adquirir i millorar els trens i tallers mentre la Generalitat no disposi d'un operador propi preparat i en disposició per prestar els serveis de manera integral i immediata. Per controlar el compliment de l'acord, es crearà una «comissió de seguiment» formada per tres representants del Govern i tres del grup parlamentari de PSC-Units, que es reunirà almenys una vegada al trimestre.



S'inverteix en sanitat, educació, seguretat i en les solucions contra el canvi climàtic

S'incrementa en 1.284 milions el pressupost de Salut, amb especial atenció a garantir l'activitat ordinària hospitalària i d'atenció primària i les llistes d'espera i millorar les condicions laborals i retributives dels professionals. Creix un 24% el pes d'atenció primària al pressupost, que tindrà una dotació total de 2.100 milions; 30 milions més per a salut mental i 30 més per fer efectiu el desplegament de l'Agència de Salut Pública; 50 milions per reduir llistes d'espera; i un pla d'hospitals i CAP per millorar equipaments i infraestructures. També augmenten en 2.000 les places de residències públiques, al que es destinaran 56 milions d'euros, i hi ha un increment de recursos per reduir a la meitat les llistes d'espera.

D'altra banda, s'augmentarà en 52,3 milions el finançament de llars d'infants per garantir la gratuïtat de l'infantil 2 a tot Catalunya; hi haurà 58 milions per lluitar contra la segregació escolar i més de 40 per potenciar l'educació inclusiva; s'augmentarà en 39 milions el pressupost per a concerts educatius i es pacten 23,7 milions en un Pla d'Equipaments Educatius.

També han pactat aprovar el Pla General de Seguretat de Catalunya 2023-2026 i convocar 840 noves places de Mossos d'Esquadra anualment, destinant una part important a Barcelona. Per afrontar el canvi climàtic i les sequeres, s'invertiran gairebé 769 milions en un pla nacional d'Aigua; i també 60 milions per al pla de promoció de biodiversitat, 40 milions en dos anys per al fons climàtic, 10 milions al fons de patrimoni natural o 2 milions per a gestió de boscos.