Creen la primera guia clínica de fisioteràpia per a tractar la covid persistent

A Catalunya s'estima que més de 300.000 persones estan afectades per aquesta patologia

Actualitzada 02/02/2023 a les 12:31

Principals símptomes

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha creat la primera la primera Guia clínica de fisioteràpia per al maneig de la covid persistent. L'objectiu és oferir un seguit de recursos pràctics per respondre a aquesta malaltia, tenint en compte que la fisioteràpia ha esdevingut clau per ajudar els afectats a recuperar la mobilitat, la força i millorar la respiració. Segons dades del Col·legi de Fisioterapeutes, a Catalunya s'estima que més de 300.000 persones pateixen aquesta patologia. De fet, es calcula que un 10% dels infectats per coronavirus acaben desenvolupant-la i que, d'aquests, el 80 % són dones d'edats compreses entre els 40 i els 50 anys.La nova guia és un recull de recursos pràctics fonamentats en la literatura actual considerant la fisiopatologia de la malaltia i els símptomes persistents que genera, així com en el coneixement dels aspectes essencials de l'avaluació i les estratègies de maneig dels símptomes persistents, mitjançant la fisioteràpia.Jordi Vilaró, coordinador del projecte, ha considerat que «és una eina necessària per a fisioterapeutes i també per al col·lectiu d'afectats, per poder abordar la covid persistent des de la fisioteràpia amb un coneixement compartit i lluitar contra uns símptomes que dificulten el dia a dia dels pacients».Per la seva banda, Silvia Soler, portaveu del Col·lectiu d'Afectades i Afectats persistents per la covid-19, ha recordat que tot i que «hi ha prou estudis que demostren que la fisioteràpia és imprescindible en el camí de la recuperació de la malaltia», encara «no hi ha recursos suficients perquè els afectats hi puguin accedir des del sistema públic».Els símptomes persistents comuns inclouen, entre d'altres, fatiga, dificultat per respirar i disfunció cognitiva. Poden reaparèixer després de la recuperació inicial d'un episodi agut del virus o persistir des de l'inici de la malaltia. També poden fluctuar o repetir-se en el temps. En aquest sentit, la dispnea, la fatiga i la tos són els problemes amb més prevalença als quals s'ha d'enfrontar el malalt o malalta de covid persistent.Entre d'altres indicacions, la guia recomana exercisis terapèutics com l'entrenament de força muscular, l'entrenament cardiovascular, l'equilibri i la marxa, o la doble tasca i exercici i telerehabilitació.El Col·legi de Fisioterapeutes ha organitzat un curs específic per al maneig de la covid persistent que s'iniciarà el 13 de febrer i serà accessible a través del Campus virtual de l'ens. Els col·legiats i col·legiades que el superin podran comptar amb un certificat i un distintiu que els acreditarà com a professionals especialitzats en tractar aquesta patologia.