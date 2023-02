Quatre de cada deu aliments s'han encarit més d'un 30% durant l'últim any, segons Facua

L'oli és el producte que més puja de preu (+47,4%), seguit de la llet i els làctics (+34%)

Quatre de cada deu aliments s'han encarit més d'un 30% durant l'últim any. Així ho constata un estudi de l'associació de consumidors Facua, que ha comparat el preu de més de 507 productes en nou cadenes de supermercats entre aquest gener i el mateix mes de l'any passat. El que més ha pujat de preu ha estat l'oli, fins a un 47,4%; seguit de la llet i els làctics (+34%), la carn i el peix (+24,2%), les begudes (+23,5%), els productes de la neteja i higiene personal (+19,3%), les fruites i verdures (+17,7%) i la pasta, els llegums i l'arròs (+12,2%). Amb tot, de mitjana el preu dels aliments ha pujat un 24,2%. L'anàlisi també detalla que una trentena de productes –sobretot fruites i verdures- han baixat de preu.Així mateix, l'associació també ha detectat quinze casos de reduflació, és a dir, una menor quantitat de producte al mateix preu o fins i tot superior al que tenia fa un any. Entre els casos hi ha les patates Ruffles de pernil, els cerals Nestlé Fitness o el gel Sanex.L'anàlisi s'ha fet als supermercats Dia, Hipercor, Alcampo, Aldi, Lidl, Eroski, Carrefour, El Jamón i MAS. Mercadona no s'hi ha inclòs perquè no publica catàlegs de preus.Després de tot, Facua ha assenyalat que l'estudi posa de manifest «una vegada més» la necessitat que el govern espanyol apliqui un topall al preu d'alguns aliments bàsics. L'associació assegura que aquesta mesura es pot adoptar seguint els criteris que estableix l'article 13 de la llei de comerç del 1996.