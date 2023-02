El Govern i el PSC anuncien un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2023

L'acord inclou un document sobre infraestructures que inclou la B-40, la «modernització» de l'aeroport i el Hard Rock

Actualitzada 01/02/2023 a les 09:00

El Govern i el PSC han arribat a un acord de pressupostos per al 2023 després de setmanes de negociacions, segons ha anunciat el grup socialista aquest dimecres al matí. L'acord inclou un document sobre grans infraestructures que inclou la B-40, la «modernització» de l'aeroport del Prat i el Hard Rock. Aquests són tres projectes que els de Salvador Illa exigien per a validar els comptes. A banda, l'acord inclou diverses qüestions en blocs sobre la prosperitat econòmica, la societat del coneixement, les energies renovables, la salut, els drets socials, l'educació o la seguretat.Sobra la Ronda Nord, que ha estat el gran escull les darreres setmanes durant la negociació, Govern i socialistes han acordat fer efectiu, dins del primer trimestre del 2023, amb el ministeri de Transports, el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte. Aquest redactat va en la línia de la moció que el PSC va aprovar al Parlament la setmana passada i a la qual els republicans van votar-hi a favor per a facilitar la negociació de pressupostos.Pel que fa al Hard Rock, el document apunta que durant el 2023 es completaran els processos relacionats amb l'inici del projecte del Consorci Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca, prèvia aprovació definitiva del Pla de Desenvolupament Urbanístic, durant el primer semestre del 2023, i mantenir la disponibilitat dels terrenys.Sobre l'aeroport, l'executiu i els socialistes han expressat que acordaran durant aquest any, amb el govern espanyol, una comissió tècnica que permeti abordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya per a «transformar» l'aeroport perquè esdevingui un hub internacional. També preveu una inversió, fins el 2026, de 49 MEUR a l'àrea del Delta de Llobregat per assolir un espai natural i amb biodiversitat.