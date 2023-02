Aquest dimecres és el millor dia per veure el cometa verd i així és com podràs observar-lo

Es tracta d'un esdeveniment que va ocórrer per última vegada fa 50.000 anys, per això està marcat en el calendari d'astrònoms de tot el món

Actualitzada 01/02/2023 a les 18:04

Quan és el millor moment per veure el cometa?

El cometa C/2022 E3 (ZTF), sobrenomenat com a cometa verd, s'acosta a la Terra, un esdeveniment que va ocórrer per última vegada fa 50.000 anys. Per això, aquest 1 de febrer està marcat en el calendari d'astrònoms de tot el món.El cometa va ser descobert a principis de març de 2022, detalla l'Agència Espacial Estatunidenca (NASA), i després d'un viatge a través del Sistema Solar, va estar al periheli (el punt més proper al Sol), el passat 12 de gener. D'aquesta manera, aconseguirà el seu perigeu, el punt més pròxim a la Terra, just aquest 1 de febrer, quan se situarà a 42 milions de quilòmetres de distància.Segons la NASA, el cometa verd podrà ser observat a simple vista des de la superfície del nostre planeta, encara que haurem de dirigir-nos a zones sense contaminació lumínica per a poder apreciar la lluentor del seu recorregut.Per a poder observar-ho, els experts indiquen que caldrà mirar cap al nord i situar l'estrella Polar, ja que apareixerà just damunt aquest 1 de febrer, la nit en la qual s'aproximarà més al nostre planeta. Però, quines són les recomanacions per a la seva observació?En primer lloc, «si volem tenir possibilitats d'èxit, és aconsellable que disposem, com a mínim, d'uns prismàtics astronòmics», expliquen els experts meteorològics de Eltiempo.es . Així mateix, un petit telescopi seria molt aconsellable.«La lluentor aparent del cometa està ara mateix entorn de la magnitud 5, per la qual cosa està per sobre de la magnitud mínima que pot veure l'ull humà», afegeixen. No obstant això, la lluentor d'un cometa és «més baix que el d'una estrella que tingui la mateixa magnitud». Per tant, aquest factor dificultarà la seva observació.Des de tot el territori a Espanya, el cometa serà visible durant la nit, en direcció nord. «El millor moment serà entorn de la mitjanit», ja que aconseguirà el seu punt més alt al firmament.