Soria: Detenen a la parella de la 'tiktoker' Simona per bufetejar-la durant un directe de TikTok

Els fets van tenir lloc el passat cap de setmana i el succés va acabar fent-se viral

Actualitzada 31/01/2023 a les 18:41

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a l'home que va bufetejar a la tiktoker Simona, que és la seva parella, durant un directe emès a través de TikTok. L'arrest es va realitzar quan el suposat autor i la víctima van anar a denunciar que estaven rebent moltes amenaces i insults.El vídeo, que des de dissabte passat es va fer viral a les xarxes socials, va arribar a les de la Policia Nacional i als investigadors de la Comissaria Provincial de Sòria, des d'on els agents van identificar al presumpte agressor, segons ha informat aquest dimarts la Subdelegació del Govern a la província.Al vídeo es podia observar com una usuària d'una xarxa social, mentre es trobava conversant en directe al costat de tres nois joves, rebia una forta bufetada.Al principi, després de l'agressió, la víctima va manifestar que el presumpte autor era el seu pare, encara que en un directe posterior la jove va explicar que era la seva parella qui li havia agredit, però li va justificar dient que tot era «un xou per diners».La víctima de l'agressió s'ha personat en el matí d'aquest dimarts en dependències de la comissaria provincial per a comunicar que, arran d'aquest vídeo i per l'abast que estava tenint, estava rebent multitud d'amenaces i insults.Els agents, davant la presència del jove i després de les indagacions realitzades, han detingut a l'home com a presumpte autor de l'agressió. La Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) s'ha encarregat de la tramitació de l'atestat policial i després de la seva finalització han posat a la disposició de l'autoritat judicial a la parella de la víctima.