Emmagatzemar CO2 sota terra podria ser una solució segura per mitigar el canvi climàtic

Investigadors desenvolupen una tecnologia nova per calcular els efectes d'injectar milers de milions de tones de CO2 sota terra

Actualitzada 31/01/2023 a les 12:52

Un estudi liderat per l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) i l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, del CSIC, ha demostrat que injectar milers de milions de tones de CO2 atmosfèric (diòxid de carboni) sota terra té un risc baix de fuita a la superfície. Segons les simulacions, el CO2 romandria en les profunditats del subsol durant milions d'anys, fins i tot si les roques suprajacents de baixa permeabilitat es fracturessin. Aquests resultats indiquen que la tecnologia es pot començar a utilitzar de manera segura per mitigar el canvi climàtic.L'estudi, publicat a la revista Geophysical Research Letters s'ha realitzat en col·laboració amb el Laboratori Nacional Lawrence Berkeley i la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign. Aquesta recerca interdisciplinària ha desenvolupat una metodologia nova per calcular la probabilitat de fuita de CO2, considerant milers de milions de tones de CO2 injectat sota terra durant milions d'anys, una escala de volum i temps molt més gran que tot el que s'ha investigat fins ara.Per calcular el risc de fuita de CO2, els investigadors van predir el flux de gas a la superfície després de la seva injecció a 1.550 metres de profunditat (la comuna per emmagatzemar el gas sota terra), tot utilitzant models numèrics de transport en dos escenaris diferents.