Els nous diagnòstics de grip pugen i els de covid-19 continuen baixant a Catalunya

Els diagnòstics de grip estan encara per sobre de les dues temporades anteriors però per sota de la del 2019-2020, prèvia a la pandèmia, i és que enguany la temporada s'ha avançat i el pic s'hauria assolit la darrera setmana de l'any.

Comparant la mateixa setmana de l'any respecte a temporades anteriors, enguany s'han declarat 4.216 casos; la temporada 2021-2022 van ser 366; la del 2020-2021, 117, i la del 2019-2020, 10.549. El grup d'edat que registra més casos de la grip és el de 15 a 44 anys (1.874); després el grup de 45 a 59 anys (830). En el grup de 5 a 14 anys, s'han diagnosticat 746 casos de grip; en els menors de 4 anys, 312 i en els majors de 60, 454.

Pel que fa a la covid, Salut informa de 1.119 positius més en una setmana a la primària. L'anterior, entre el 16 i el 22 de gener, se'n van diagnosticar 1.505. La taxa de casos per 100.000 habitants baixa de 19 a 14. Hi ha 383 pacients ingressats a planta, un menys que la setmana anterior, i a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 14, set menys. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut ha deixat d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus com havia fet fins ara.

En el cas de la bronquiolitis també continua la baixada. En l'última setmana, la xifra de diagnòstics és de 539, mentre que la setmana anterior van ser 544. Els nous casos estan encara per sobre de la temporada 2021-2022 (212 casos) i de la del 2020-2021 (66), però per sota de la del 2019-2020, la d'abans de la pandèmia de la covid-19 (584).