Gadea vol que se l'explori per determinar la imputabilitat del presumpte terrorista

Actualitzada 31/01/2023 a les 15:53

El jutge de l'Audiència Nacional Joaquín Gadea ha demanat un examen psiquiàtric del detingut per l'atac mortal a un sagristà a Algesires.Gadea ha acordat en una interlocutòria notificada aquest dimarts l'exploració forense del presumpte terrorista gihadista en presó incondicional per aquests fets.L'informe ha de servir per determinar la imputabilitat de l'acusat. El magistrat indica en la resolució que el reconeixement es farà amb ple respecte al dret de defensa del detingut i amb el seu consentiment previ.