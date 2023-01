Desenvolupen un fàrmac per prevenir el deteriorament cognitiu provocat pel cànnabis

Els investigadors catalans asseguren que també pretenen combatre l'addició

Actualitzada 31/01/2023 a les 12:40

L'empresa emergent Disrupt Therapeutics de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)de Barcelona està desenvolupant un nou fàrmac per a prevenir els efectes secundaris, com la deterioració cognitiva, associats a l'ús medicinal del cànnabis en pacients amb dolor crònic, preservant la seva capacitat terapèutica.Segons la UPF, l'objectiu de l'empresa és «accedir a un segment de mercat que està mal cobert des del punt de vista farmacològic», com és el cas dels quadres crònics de dolor moderat i oferir una alternativa d'alleujament eficaç i segura, disminuint els efectes secundaris.La universitat ha afirmat que el fàrmac, que també pretén combatre l'addicció al cànnabis, és un compost que pot dissociar el potencial analgèsic de la teràpia basada en el cànnabis dels seus efectes secundaris a nivell cognitiu.Per a això, els investigadors han dissenyat, sintetitzat i patentat composts pèptids estables en sèrum i actius per via oral capaces de modificar l'activitat dels receptors o sistemes de senyalització intracel·lulars que funcionen en el sistema nerviós central.El tetrahidrocannabinol (THC) és el principal constituent psicoactiu del cànnabis i produeix analgèsia mitjançant la seva unió als receptors cannabinoides de tipus 1 (CB1).Aquests receptors CB1 s'uneixen amb el receptor de serotonina 5HT2A i la unió, activada pel THC, causa problemes cognitius i de memòria.Per a superar aquest problema és necessari dissociar la unió de tots dos receptors, i és aquí on actuen els pèptids generats per DisrupTx, ja que són capaços d'interrompre la unió entre tots dos receptors de manera que el THC pugui activar CB1 i disminuir el dolor sense afectar el receptor de serotonina ni alterar la memòria.Segons el director del Laboratori de Neurofarmacología-Neurophar de la UPF, Rafael Maldonado, el compost «ha generat interès en el sector farmacèutic» a causa de «la manca actual de medicaments efectius per als quadres de dolor moderadament greus, i en particular del dolor neuropàtic en el qual els cannabinoides tenen més potencial terapèutic».L'empresa emergent ha sorgit després de les recerques conjuntes dutes a terme per l'equip del catedràtic Rafael Maldonado, el catedràtic de Química i cap del Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes, David Andreu, i per l'emprenedor biotech i actual CEO de la companyia, Patrick Tresserras.La UPF ha indicat que ha donat suport a la creació de l'empresa emergent en el marc de la seva aposta per la transferència del coneixement i la tecnologia a la societat, a través de la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, que és la seva oficina de transferència.