Aquest són els riscos que tenen els adolescents que prenen suplements nutricionals sense control

Els autors de l'estudi recomanen que es realitzin campanyes d'informació en els centres educatius

Actualitzada 31/01/2023 a les 11:54

El pediatre de l'Hospital Universitari de Valme de Sevilla Antonio Millán Jiménez ha liderat una recerca centrada en el consum de suplements nutricionals en adolescents associats a la pràctica esportiva, que ha estat guardonada per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Sevilla (RAMSE) en el seu concurs científic anual 2022. Sobre aquest tema, els autors de l'estudi aconsellen, per a «evitar conseqüències indesitjades, controlar l'accés lliure a aquests productes i realitzar campanyes d'informació tenint com a objectiu preferent als centres d'ensenyament».L'interès de la temàtica abordada dins del grup poblacional delimitat al costat de la rellevància de les conclusions aportades han estat objecte de reconeixement amb el premi 'Prof. Alberto Valls i Sánchez de la Puerta' d'aquesta institució. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer la prevalença del consum de suplements nutricionals en adolescents i els factors que el condicionen, atès que els especialistes constaten «el seu ús comú com a mitjà d'obtenir una ràpida millora de l'aspecte i del rendiment físic».Els investigadors van dissenyar una enquesta anònima en línia (23 ítems), dirigida a alumnes d'entre 12 i 18 anys d'edat de quatre instituts d'ensenyament mitjà, materialitzades durant febrer i març de l'any 2022.Entre la informació obtinguda, destaca un considerable percentatge, el 23,68%, que vincula als participants de l'estudi amb el consum d'alguna mena de suplement nutricional, sent més freqüent en homes.Entre la varietat de productes consumits, la majoria va ser l'aminoàcid carnitina, seguida d'estimulants a base de cafeïna i proteïnes làcties. Pel que respecta a l'origen o motiu que li va induir al consum, només el 18,2% ho va fer després de rebre assessorament pel nutricionista o metge qualificat per a això i, addicionalment, el 40,5% va manifestar no haver llegit mai la composició del producte.En la seva majoria, gairebé el 50%, el consum va estar influït «de manera significativa» pel consell de familiars i amics. En conclusió, l'estudi demostra l'«elevada prevalença» del consum de suplements nutricionals en adolescents amb «la gravetat que un alt percentatge dels mateixos desconeix la seva indicació, composició i dosi correcta».Per part seva, Antonio Millán Jiménez, pediatre especialitzat en Gastroenterologia i Nutrició, ha subratllat la importància del consum «responsable» d'aquests productes de connivència amb especialistes clínics, destacant que «la millor alimentació per a adolescents consisteix en una dieta variada i equilibrada, minimitzant productes envasats i excessos de sucres, sals o químics».