Algesires: El jutge decreta presó incondicional per al detingut per «l'atac gihadista»

El magistrat subratlla que el detingut va dirigir l'atac tant contra sacerdots que professen la fe de l'església catòlica com contra musulmans que per a l'investigat no segueixen els precepte de l'alcorà.

L'alt tribunal destaca que el detingut no havia aparegut com a perillós als arxius de la policia, per la qual cosa els era completament desconegut. Se'n desconeixia el «rigorisme religiós» i no s'havia vist immers en cap aldarull o incident susceptibles d'actuacions policials.

Això no obstant, remarca el jutge, en aquest moment, i en base als indicis recollits, s'aprecia en el detingut un «procés de radicalització religiosa» que «va desencadenar els fets» de dimecres passat a Algesires.

Segons els testimonis recollits pel jutge, aquest procés de radicalització es va produir en l'últim mes o mes i mig, un fet que queda acreditat a les xarxes socials que utilitzava. Companys de pis de l'individu afirmen que abans bevia alcohol i fumava haixix, i que va canviar d'hàbits «de manera radical». Relaten, en aquest sentit, que sovint escoltava passatges de l'alcorà a través d'àudios amb el telèfon mòbil.

Les investigacions dutes a terme fins ara també indiquen que l'individu va actuar sol, que la seva conducta va ser «conscient» i que va triar les víctimes de forma deliberada. En el cas dels sacerdots, la investigació judicial afirma que el detingut va reconèixer en les declaracions que tenia la intenció de matar tots els que hi havia a l'església. També va atacar un marroquí al qual considera infidel.

Per tot plegat el magistrat considera, de forma provisional, que el detingut s'identifica amb un perfil de terrorista autoadoctrinat que actua de manera individual no vinculada directament amb una organització terrorista en concret, però que, en definitiva, duu a terme la seva acció en nom del fenomen gihadista.