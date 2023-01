La inflació puja al 5,8% al gener després de la fi de l'ajuda als carburants

L'indicador subjacent augmenta cinc dècimes fins al 7,5%, tot i les mesures per contenir el cistell de la compra

Actualitzada 30/01/2023 a les 09:54

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha arrencat l'any amb un repunt d'una dècima i s'ha situat en el 5,8% al gener, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El lleuger augment de la inflació coincideix amb la retirada de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant i arriba després de cinc mesos de baixades consecutives. Tot i això, l'indicador subjacent –que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia- s'ha enfilat cinc dècimes, fins al 7,5%, la xifra més alta de la sèrie històrica. D'aquesta manera, ha continuat disparada, tot i les mesures anticrisi del govern espanyol per contenir el preu del cistell de la compra.