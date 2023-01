L'excés de refrescos provoca la calvície, segons un estudi

L'alopècia té un gran component genètic, però també influeix l'estil de vida

L'alopècia androgènica és el patró de caiguda de cabell més comú en els homes, afectant entre un 30 i un 50% dels homes abans dels 50 anys d'edat. Se sap que té un important component genètic, per la qual cosa sovint s'assumeix que es poc fer poca cosa per a evitar-la o retardar-la; no obstant això, en dècades recents estem començant a descobrir una sèrie de factors de l'estil de vida que podrien influir de manera molt important en el procés.Així, segons proposa una recerca duta a terme per científics de la Universitat Tsinghua de Pequín (la Xina), el consum elevat de refrescos edulcorats es relaciona amb un risc augmentat de patir alopècia androgènica.Com assenyalen aquests autors en l'article publicat sobre aquest tema en la revista especialitzada Nutrients, per a arribar a aquesta conclusió van reclutar una cohort de 1028 estudiants universitaris amb una edat mitjana de 27.8 anys de 31 províncies xineses, i els van fer emplenar qüestionaris amb informació soci-demogràfica bàsica, l'estat del seu cabell, la seva dieta, el seu estat psicològic i el seu estil de vida. Entre aquestes preguntes es trobaven algunes que es referien al consum de sucs endolcits, refrescos, begudes energètiques, llet endolcida, te endolcit i cafè endolcit.D'aquesta manera, van trobar que els participants amb alopècia androgènica tenien més possibilitats de tenir major edat, ser fumadors actuals o exfumadors, tenir un menor nivell educatiu, mantenir menys activitat física de manera habitual, tenir una menor durada del somni, haver experimentat ansietat severa o síndrome d'estrès post-traumàtic, tenir una història familiar d'alopècia androgènica, tenir condicions relacionades amb la alopècia androgènica i haver sotmès el seu cabell a tractaments com a tints, permanents o descolorants.A nivell dietètic, subratllen que aquells amb alopècia androgènica consumien més menjar fregit, més sucre o mel, més dolces i gelats i menys vegetals que els qui no patien la condició.Aquest patró era especialment notable en el cas de les begudes endolcides: el grup que patia l'alopècia consumia de mitjana 4,3 litres setmanals, enfront dels 2,5 litres setmanals que consumien els qui no patien la condició.Els autors de l'estudi han explicat en el portal de notícies mèdiques MedicalNewsToday alguns dels possibles mecanismes que podrien estar involucrats en aquesta relació, tenint en compte que per la naturalesa de l'estudi no es pot inferir causalitat. Específicament, han assenyalat que diversos estudis han mostrat que l'augment de la glucosa en sang relacionada amb aquest patró de consum s'associa a una reducció dels nivells de glucosa en les parts externes del cabell, la qual cosa podria conduir a l'alopècia androgènica.D'altra banda, de la mateixa manera que l'alopècia es relaciona amb una major incidència de problemes de salut mental, el mateix ocorre amb el consum elevat de refrescos ensucrats, la qual cosa il·lustra el complex de la relació.Similarment, l'Associació de Begudes Refrescants apunta que «el grup analitzat estava conformat per persones amb majors factors de risc per a patir aquesta condició (el 60% de la mostra de l'estudi estava conformada per persones amb baixa activitat física, majors, fumadors, malalties associades amb alopècia o causes genètiques). A més, també s'assenyala que no hi ha evidència suficient per a establir una relació causal».