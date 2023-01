Els Mossos aplicaran mesures per intentar reduir l'ús d'armes blanques

El cos de policia creu que hi ha elements de «preocupació» i està analitzant el fenomen

Actualitzada 30/01/2023 a les 19:13

Precisament la nit de dissabte a diumenge un home va morir apunyalat en una baralla amb armes blanques en un bar de Terrassa, al Vallès Occidental. D'altra banda, i en relació a la batuda a la discoteca Waka el cap de setmana passat, ha remarcat que és una de les vies de dispositiu policial que es desepleguen amb l'objectiu que l'oci nocturn sigui un espai segur. «Si cal un filtratge, es fa», ha justificat. En aquest sentit, ha argumentat que les identificacions als usuaris de la discoteca serveixen per veure si entren menors al local i, per tant, la discoteca no fa els controls que toquen, o veure si es ven alcohol a menors. Les dades, ha indicat, s'emmagatzemen al sistema i després s'eliminen i només s'aixequen actes de denúncia per consum de drogues.

Els Mossos d'Esquadra estan analitzant l'ús d'armes blanques i aplicaran mesures per intentar reduir-ne l'ús. Així ho ha assenyalat el director dels Mossos, Pere Ferrer, en declaracions a Catalunya Ràdio. Ferrer ha admès que hi ha elements de «preocupació» per l'increment de les baralles o agressions amb aquest tipus d'armes i ha explicat que estan treballant per posar-hi remei.En concret, ha dit, volen veure si l'arma es treu en el context d'una baralla aprofitant que es duu a sobre o si està associada a temes de salut pública com el consum o el tràfic de drogues i les persones que la porten consideren que han d'anar armats. Amb tot, no ha avançat quin tipus de mesures podrien aplicar-se per reduir l'ús d'armes com ara navalles.