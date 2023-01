El nombre de bitllets en euros falsos va créixer el 2022 un 8,4% respecte el 2021

El BCE n'ha retirat 376.000 que equivalen a 21,5 milions d'euros

Actualitzada 30/01/2023 a les 12:46

El Banc Central Europeu (BCE) va retirar 376.000 bitllets d'euros falsos l'any 2022, la segona xifra més baixa de la història. L'organisme va detectar tretze bitllets falsos per cada milió de bitllets en circulació, una dada només superada pel 2021, quan el percentatge de bitllets falsos va ser de dotze per cada milió, segons les dades publicades aquest dilluns. La quantitat interceptada equival a 21,5 milions d'euros, sent les notes de 20 i 50 euros les més freqüents. En concret, un 40% dels bitllets falsificats eren de 50 euros, mentre que els de 20 euros representaven un 23,6%. A continuació apareixen els de 10 euros (15,4%), els de 100 euros (11,6%), els de 200 euros (5,4%), els de 5 euros (2,3%) i finalment els de 500 euros (1,7%).Tot i que la proporció de bitllets no autèntics és la segona més baixa, el nombre de falsificacions es va incrementar un 8,4% respecte al 2021. Pel banc central, però, aquesta evolució posa de manifest la recuperació de l'economia després de la crisi de la covid-19.Per altra banda, el BCE detalla que un 96,6% dels bitllets es van detectar en estats de l'eurozona, un 2,7% es van trobar en estats de la UE que no pertanyen a la zona euro i el 0,7% restant en altres parts del món.