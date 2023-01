Dani Alves presenta un recurs per sortir de la presó en llibertat provisional

L'escrit diu que el futbolista té domicili a Barcelona, pot entregar el passaport i portar una polsera telemàtica

Actualitzada 30/01/2023 a les 18:03

Com que Alves té una casa en propietat a Esplugues de Llobregat i ja va ser acomiadat del club Pumas de Mèxic, el risc de fugida hauria disminuït, segons la seva defensa. Malgrat que inicialment va dir que no coneixia la suposada víctima i després encara va canviar diverses vegades de versió, ara manté que sí que va mantenir relacions sexuals consentides amb la noia en un lavabo privat del reservat de la discoteca Sutton. Al·lega que va mentir inicialment per no admetre una infidelitat conjugal. La versió de la noia es veu corroborada per diverses proves, com les seves empremtes dactilars en determinada posició al lavabo, la presència de semen a la seva roba, el manteniment d'una única versió des del primer moment, les declaracions de diversos testimonis, les imatges de les càmeres de videovigilància i l'informe mèdic que li van fer a l'Hospital Clínic poc després dels fets, entre altres.

La nova defensa de l'exfutbolista del Barça Dani Alves ha presentat aquest dilluns un recurs contra la seva ordre d'empresonament per una suposada agressió sexual en una discoteca de la capital catalana el 30 de desembre passat.La defensa proposa diverses mesures alternatives a la presó per convèncer l'Audiència de Barcelona que no existeix el risc de fugida, com una fiança, la retirada del passaport, la compareixença periòdica al jutjat o la col·locació d'una polsera telemàtica per controlar els seus moviments, tot i que això últim és poc habitual en investigats en llibertat provisional. L'escrit, d'una vintena de fulls, va acompanyat de més de 100 fulls de documentació diversa per acreditar el seu arrelament a Barcelona.