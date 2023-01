Aquest és el motiu que explica per què és més difícil aprimar els últims quilos quan fas dieta

Quan el nostre cos perd calories durant molt de temps, fa ajustos per a protegir-se

Entenent l''altiplà' de la pèrdua de pes

Reajustar les metes

Ajustos per a continuar perdent pes

Aquell que s'hagi sotmès a un programa per a perdre pes per motius clínics s'haurà adonat d'un fet: els últims cinc quilos són els més difícils de deixar enrere. Fins i tot quan s'està seguint la mateixa dieta, els mateixos hàbits i el mateix pla d'exercici. Tal com detalla l'investigador Nick Fuller a The Conversation, existeix una raó científica pel que això succeeix. Entendre-la, a més, pot donar les claus per a superar el problema.L''altiplà' en el procés de pèrdua de pes és una qüestió de biologia bàsica. Quan el nostre cos registra alguna cosa que interpreta que amenaça la seva supervivència, posa en marxa una sèrie de mecanismes fisiològics per a protegir-se.Exactament això succeeix amb el dèficit calòric (una despesa de calories major que l'ingrés) que és necessari per a perdre pes; el cos sap que està perdent calories i ho registra com una amenaça. Per això, fa ajustos per a protegir-se, com alentir el metabolisme i disminuir la crema d'energia, alentint també la velocitat a la qual perdem pes.Al mateix temps, augmenta la secreció d'una hormona anomenada grelina, que promou la sensació de fam i la conservació de les reserves d'energia en forma de greix.La recerca ha demostrat que aquesta fase sol començar entre els tres i els sis mesos de pèrdua de pes continuada, i després sol seguir un nou augment de pes. Per això, en persones que necessiten perdre una quantitat important de pes, sol produir-se alguna cosa abans de perdre els últims cinc quilos.Sigui com sigui, el que és clar és que una vegada aconseguida aquesta fase el programa de pèrdua de pes necessitarà modificacions per a adaptar-se a les noves condicions. D'una banda, pot ser necessari redefinir la meta de pes que intentem aconseguir. Els objectius en aquest sentit deuen sempre ajustar-se a criteris clínics i no estètics.Així, per exemple, no hauríem de basar-nos estrictament en les indicacions clàssiques basades en l'índex de massa corporal, ja que ignoren dos factors fonamentals: el percentatge de greix corporal i la distribució del greix corporal. La meta, idealment, hauria d'estar supervisada per un professional.D'altra banda, parar esment a la dimensió de cada menjar també pot ajudar-nos a continuar amb el progrés a partir d'aquest punt. L'evidència disponible mostra, per exemple, que les calories ingerides amb el desdejuni són les que el cos més crema, per la qual cosa posar èmfasi en aquest menjar enfront d'unes altres pot amplificar l'eficiència del nostre metabolisme.També, el tipus d'exercici pot marcar la diferència. Els enfocaments basats de manera prevalent en la dieta comporten el risc de pèrdua de massa muscular, la qual cosa alenteix més encara el metabolisme. En canvi, els exercicis de força ho acceleren, ja que el cos necessita invertir energia per a construir més múscul.Igualment, hauríem de tenir en compte que, en perdre pes, la despesa energètica del nostre organisme és menor per a les mateixes tasques, per la qual cosa serà necessari ajustar la quantitat de calories que ingerim.