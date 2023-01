La cirurgia per aprimar-se redueix significativament el risc de morir en els 40 anys posteriors

No obstant això, augmenta el risc de malaltia hepàtica crònica i de suïcidi

Actualitzada 29/01/2023 a les 13:21

Encara que en la immensa majoria dels casos els tractaments per a perdre pes (en aquelles persones que així ho necessiten per motius clínics, i mai per raons estètiques) es basen en unes certes intervencions estratègiques sobre l'estil de vida, en alguns pacients el quadre aconsella mesures més invasives, com és la cirurgia bariàtrica.En essència, la cirurgia bariàtrica es defineix com el conjunt de procediments quirúrgics emprats en l'abordatge de l'obesitat i, per tant, amb la fi última de la disminució del pes corporal del pacient.Ara, un estudi retrospectiu de gran abast (amb un període de seguiment de ni més ni menys que gairebé 40 anys) ha demostrat l'alta taxa d'èxit d'aquesta mena de tractaments, llançant reduccions significatives en la mortalitat per qualsevol causa i per causes específiques lligades a l'obesitat (com la malaltia cardiovascular, la diabetis o el càncer) en els pacients sotmesos a cirurgia bariàtrica respecte a controls amb obesitat severa però que no havien estat abordats d'aquesta manera.Amb tot, no totes les correlacions observades van ser tan positives: aquest mateix treball, publicat en el mitjà acadèmic Obesity, també va relacionar la cirurgia bariàtrica amb un major risc de morir per malaltia hepàtica crònica i taxes més altes de suïcidi en els pacients més joves que es van sotmetre al procediment. Aquesta troballa, apunten, podria servir de base per a uns garbellats més exhaustius abans de la cirurgia i per a un seguiment més tancat posteriorment.Per a arribar a aquestes conclusions, els autors de la recerca van emprar dades de la Base de dades de la Població d'Utah (UPDB), que està enllaçada amb les històries mèdiques mantingudes pels dos principals proveïdors de serveis sanitaris de l'estat nord-americà.En total, van reunir perfils de 22.000 participants amb obesitat severa, part dels quals s'havien sotmès a procediments bariàtrics, i van realitzar un seguiment de la mortalitat i les seves causes des de 1984 fins a 2021.D'aquesta manera, van observar que la mortalitat per qualsevol causa era un 16% menor en la població que havia estat tractada amb cirurgia bariàtrica. Si atenem a les causes, les reduccions eren d'un 29% per a les malalties cardiovasculars, d'un 43% per al càncer i d'un 72% per a la diabetis. Això sí, la probabilitat de morir per malaltia hepàtica crònica s'elevava en un 83% per als pacients postquirúrgics, i les taxes de suïcidi es doblegaven.Els autors conclouen assenyalant que aquestes evidències donen suport a l'extensió de la cirurgia bariàtrica a tots els pacients que compleixin amb els criteris establerts per a considerar-se idonis per a ella; al mateix temps que ressalta la necessitat d'atendre a determinats perfils de risc tant abans com després del pas per quiròfan.