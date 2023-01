Aquesta nova eina prediu el risc de patir càncer de pulmó fins a sis anys abans que aparegui

Sybil podria resultar especialment útil per als pacients no fumadors

Actualitzada 29/01/2023 a les 18:22

A vegades anomenat l''emperador dels càncers', el de pulmó és el tipus de tumor que més morts causa a tot el món. Les persones amb major risc són, entre els 50 i els 80 anys d'edat, les que fumen en l'actualitat o tenen una història significativa d'haver-ho fet en el passat.En l'actualitat, el principal mètode de cribatge per a aquests pacients consisteix en una prova d'imatge que es diu tomografia computada de dosi baixa. Els programes basats en aquesta estratègia han demostrat reduir les morts fins a un 24%; però, a mesura que les taxes de càncer de pulmó augmenten entre els no fumadors, són necessàries noves tècniques que permetin estendre els cribatges a poblacions més àmplies.Per això, investigadors de l'Escola Mèdica de la Universitat d'Harvard (els Estats Units), en col·laboració amb uns altres de l'Institut Tecnològic de Massachussets (MIT) han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial anomenada Sybil capaç de predir amb precisió el risc de patir càncer de pulmó en el termini d'un a sis anys de persones amb i sense una història significativa com a fumadors.Segons detallen en la revista acadèmica Journal of Clinical Oncology, Sybil aconsegueix fer això sobre la base d'anàlisi de tomografies computades de dosis baixes realitzades a pacients als Estats Units i a Taiwan obtingudes d'un assaig de cribatge previ. A partir d'aquestes dades incorporades, l'eina després és capaç de predir amb gran precisió el risc d'un pacient tan sols introduint una tomografia d'aquest.Aquest acompliment, diuen, ha estat validat emprant tres sets de dades independents, que en total sumen més de 27.000 pacients diferents tant amb antecedents de tabaquisme com sense ells. Gràcies a això, els autors del treball esperen que Sybil pugui servir per a detectar la malaltia de manera precoç en estrats demogràfics que, d'una altra manera, haguessin escapat als programes actuals de cribatge i haurien desenvolupat una malaltia avançada, sovint ja intractable.Tot i això, es tracta d'un estudi retrospectiu (realitzat sobre dades passades), per la qual cosa és important destacar que perquè Sybil pugui aprovar-se definitivament per a entrar en ús clínic serà necessari corroborar aquests resultats en estudis prospectius (amb un seguiment de pacients a través del temps).