Aquest és el símptoma que manifesten el 40% de les dones una setmana abans de patir un infart

Es calcula que les dones tenen un 50% de probabilitats més que els homes de patir un diagnòstic erroni

Actualitzada 29/01/2023 a les 12:11

Quan pensem en un infart, el més normal és que tinguem la imatge mental d'un home amb un fort dolor en el pit, però les dones no estan exemptes de patir atacs cardíacs.És més, les dones tenen un 50% més de probabilitats que els homes de rebre un diagnòstic erroni quan es tracta de problemes coronaris. Per aquest motiu és important saber detectar amb antelació els símptomes previs a l'infart.Un estudi dut a terme per científics de la Universitat d'Arkansas (els EUA) revela que gairebé el 40% de les dones experimenten símptomes d'indigestió abans d'un infart agut de miocardi.En la recerca, publicada en la revista Circulation, els científics van descobrir que la indigestió era una ocurrència comuna en les dones en el mes previ al seu esdeveniment cardíac.L'objectiu de l'estudi va ser descriure amb precisió els símptomes de la malaltia coronària de les dones per a proporcionar una imatge completa dels senyals d'advertiment.«La descripció actual dels símptomes cardíacs 'típics' es basa principalment en l'experiència d'homes blancs de mitjana edat», expliquen els investigadors en les seves conclusions.Els investigadors afirmen que en estudis anteriors havien trobat que entre el 85 i el 90% de les dones van identificar diversos símptomes diferents en el període previ a un atac al cor.Els cinc símptomes més comuns que les dones van informar haver experimentat en el mes anterior a l'esdeveniment van ser: fatiga inusual (71%); alteració del somni (48%); dificultat per a respirar (42%); indigestió (39%); i ansietat (36%).En canvi, durant l'atac al cor, les dones van informar haver tingut dificultat per a respirar (58%); feblesa (55%); fatiga inusual (43%); suor freda (39%); i marejos (39%).