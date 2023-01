Així ataca i creix el càncer de còlon, segons una investigació pionera d'experts de Harvard

Mapes en 2 i 3 dimensions del càncer van revelar «interconnexions sorprenents» dins dels tumors

Actualitzada 29/01/2023 a les 11:49

El càncer de còlon és un dels més comuns al nostre país, raó per la qual es recomana a totes les persones que se sotmetin a colonoscòpies a partir d'una certa edat com a mesura de garbellat.Està més que documentat que, en el cas d'aquesta neoplàsia, la detecció a temps és vital, ja que la majoria de les vegades pot tractar-se en les fases primerenques. No obstant això, cal destacar que, avui dia, les estratègies terapèutiques continuen basant-se en la histologia tradicional (l'anàlisi de biòpsies en el microscopi).Amb la finalitat d'ampliar la informació que és possible obtenir sobre aquest càncer de cara al seu tractament, un equip de l'Escola Mèdica de Harvard ha combinat la histologia amb tècniques avançades d'imatge per a crear mapes del càncer de còlon a gran escala en dues i tres dimensions. Segons descriuen en el mitjà científic Cell, d'aquesta manera és possible combinar informació molecular extensiva amb trets histològics per a observar aspectes com l'estructura del càncer, com es forma, com progressa o com interactua amb el sistema immune de l'organisme.Peter Sorger, un dels autors principals del treball, explica en el lloc web de la institució educativa que «aquest enfocament proporciona una finestra molecular a 150 anys de patologia diagnòstica, i revela que molts dels elements i les estructures que tradicionalment es pensava que estaven aïllats estan, de fet, interconnectats de maneres inesperades».«Una bona analogia és que abans estàvem mirant només a la cua o la pota de l'elefant, mentre que ara, per primera vegada, podem començar a veure tot l'elefant alhora», afegeix. Al final, la meta d'aquests mapes del càncer colorectal és pràctica: facilitar l'avanç de la investigació oncològica i millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients amb càncer colorectal.Això entronca directament amb el que coneixem com a medicina personalitzada, un enfocament que personalitza les teràpies a les característiques individuals del càncer de cada pacient. Aquest tipus d'estratègies s'estan convertint a marxes forçades en una part cada vegada més important del tractament del càncer.Amb tal fi, el següent objectiu d'aquests investigadors és continuar refinant la seva habilitat per a crear reconstruccions 3D de tumors i continuar integrant noves tecnologies d'imatge en els mapes. Igualment, desitgen construir una cohort més gran de mostres de càncer colorectal per a realitzar mapes i explorar la biologia bàsica d'aquesta malaltia.