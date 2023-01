Troben el punt feble del càncer de pàncrees

El tumor utilitza una proteïna que normalment és anticancerígena per créixer

Actualitzada 28/01/2023 a les 11:40

Un canvi de paradigma

Un objectiu per a futures teràpies

El càncer de pàncrees no és entre els més comuns, però sí entre els més letals. Sovint es detecta quan ja és massa tard i té una facilitat especial per desenvolupar resistència als tractaments.Amb aquestes característiques, requereix un enfocament distintiu, i científics de tot el món busquen des de dècades trobar les seves particularitats a la recerca de les claus que permetin, per fi, trobar maneres de millorar significativament el pronòstic d'aquells que el pateixen.Ara, un grup d'investigadors de la Facultat de Medicina de San Diego, a Califòrnia (Estats Units) ha anunciat que podria haver trobat el punt feble d'aquest tumor i, simultàniament, el gran obstacle a què s'enfronten les teràpies fins ara disponibles .Segons expliquen al medi acadèmic Nature Communications, sembla que les cèl·lules cancerígenes més resistents dels tumors pancreàtics (les cèl·lules mare) són capaces d'aprofitar una proteïna que en condicions normals podria suprimir els tumors, de manera que en lloc de fer això les ajudi a evadir les teràpies i a créixer més ràpidament.Aquests autors han arribat a aquesta troballa mitjançant un canvi de paradigma; mentre que la investigació prèvia havia tendit a enfocar-se en la genòmica del tumor (és a dir, en el contingut genètic i en les mutacions que va adquirint) aquesta vegada van decidir estudiar de prop l'epigenòmica (en cert sentit, les 'instruccions' químiques que determinen com s'expressa el contingut del genoma) canviant del càncer.Concretament, es van fixar en una proteïna anomenada SMARCD3, membre d'una família de proteïnes que regulen la cromatina (una barreja d'ADN i proteïnes que forma els cromosomes i que és necessària per a la funció de les cèl·lules mare en el desenvolupament). Com assenyalàvem, en el context del càncer aquesta família al complet sovint exerceix un efecte anticancerigen.