Quin és el pitjor pa de supermercat segons l'OCU

L'organització ha analitzat el percentatge de ciutadans que compra aquest i altres aliments a 18 supermercats

Actualitzada 28/01/2023 a les 11:29

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborat un llistat enumerant els supermercats que millor pa ofereix als seus clients. D'aquesta manera, l'organització ha analitzat el percentatge de ciutadans que compra aquest i altres aliments a 18 supermercats i amb quina freqüència ho fan.Segons aquest estudi en el qual s'han elegit aleatòriament 18 supermercats, es reflecteix que en el que menys compren pa és la cadena catalana Bonàrea, 22 punts per sota de la mitjana. Surten reforçats supermercats com Lidl, que es considera dels millors per comprar aquest aliment amb un 55% de clientela, o Mercadona, que apareix tres punts per darrere.Respecte a altres aliments, torna a aparèixer Bonàrea, però aquesta vegada amb la puntuació més alta (84%) de gent que la compra de forma habitual. Finalment, també destaca però negativament, Mercadona, ja que els seus estris de cuina són el més mal valorat de l'estudi.