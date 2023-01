Manel Vidal es defensa després del seu acomiadament de TV3 per un polèmic sketch

L'humorista va emprar un gràfic amb una esvàstica per comentar el suport del PSC al Hard Rock i a la B-40

Actualitzada 28/01/2023 a les 18:19

L'humorista Manel Vidal, acomiadat del programa 'Zona Franca' de TV3 per un acudit sobre el PSC, ha defensat aquest dissabte la seva broma: «Jo no li vaig dir nazi a ningú». El ja excol·laborador va ironitzar sobre el suport dels socialistes a grans projectes com la B-40, l'ampliació de l'Aeroport del Prat i el complex recreatiu que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès i va qüestionar que sigui un partit d'esquerres. Ho va fer mitjançant una imatge viral d'internet en què un gràfic sobre ideologies pren la forma d'una esvàstica.