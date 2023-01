Desenvolupen un nou test basat en els nivells de dopamina per diagnosticar malalties neurològiques

Hi ha evidències de nivells alterats d'aquest neurotransmissor al Pàrkinson i la depressió

Actualitzada 28/01/2023 a les 11:25

Resultats comprovats en sang humana

Tot i que el paper precís que juguen els neurotransmissors en els diferents processos que afecten el nostre cervell encara no és clar del tot, els científics han observat que els nivells dels mateixos apareixen alterats en moltes condicions neurològiques i psiquiàtriques. Un exemple clar és el cas de la dopamina, que apareix en valors anormals en malalties com el Pàrkinson o la depressió.Ara un grup d'investigadors ha descrit un test ràpid, simple i sensible capaç de determinar els nivells de dopamina en fluids biològics. Es tracta d'un mètode que, diu, podria ajudar els metges a detectar valors alterats de dopamina a la sang dels pacients, potencialment facilitant una detecció més primerenca.El test, expliquen al medi especialitzat ChemistrySelect, es basa en el que es coneix com a punts quàntics de carboni, un tipus de nanomaterial de carboni amb propietats fotoluminescents, i líquid iònic, que es compon de diversos anions minerals i cations orgànics que es troben en estat líquid a temperatura ambient.Amb aquests elements i un elèctrode de pasta de carboni s'elabora un sensor electroquímic capaç de mesurar la dopamina amb àcid ascòrbic (un nutrient que es troba en petites quantitats als fluids biològics) i àcid úric (un subproducte de rebuig que, de la mateixa manera, també és present en els fluids biològics).Els autors del treball posteriorment van provar l'eficàcia del dispositiu en diferents solucions amb concentracions variables de dopamina i van verificar l'exactitud del mesurament a posteriori. Entre altres, algunes d'aquestes solucions consistien en mostres de sèrum sanguini obtingudes de pacients humans i en dissolucions del mateix sèrum en aigua. En tots els casos, el sensor electroquímic va oferir resultats adequats.Per això, opinen que «aquest sensor electroquímic podria representar un pas endavant excepcional en la detecció de la dopamina i obrir el camí per al diagnòstic molecular de les malalties neurològiques».