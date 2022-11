La bronquiolitis creix a un ritme inferior, amb 1.784 nous casos diagnosticats la darrera setmana

Salut declara 86 ingressats més per covid (761), tres més a l'UCI (27) i 9.335 diagnosticats a la primària

Actualitzada 29/11/2022 a les 11:07

Pugen els ingressats per covid

Més de 3.000 casos de grip

Els casos de bronquiolitis continuen a l'alça. En el període entre el 21 i el 27 de novembre, el Departament de Salut ha declarat 1.784 diagnòstics, 244 més que els que van declarar la setmana anterior. Tot i això, la pujada és inferior ja que la setmana anterior els diagnòstics van ser 1.540, 406 més que els set dies anteriors. Del total de diagnòstics, la majoria són de menors d'un any (1.110). D'un a dos anys s'han registrat 514 casos i de 3 a 4 53. En total, 1.677 casos són d'infants de 0 a 4 anys i 21 de 5 a 14. D'altra banda, Salut ha declarat 86 ingressats més per covid, amb un total de 761, i tres més a l'UCI (27). Entre el 21 i el 27 de novembre s'han diagnosticat 9.335 casos a l'atenció primària.La bronquiolitis continua la tendència a l'alça a Catalunya però tot i això, i com ja va avançar aquest dilluns la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, les xifres indiquen una lleugera frenada. Tot i això, la darrera setmana s'han diagnosticat gairebé 1.800 casos a Catalunya.Si es compara amb temporades anteriors, el 2021-2022 es van registrar 999 casos, el 2020-2021 114 i el 2019-2020 599.Si només es miren els diagnòstics en menors de 0 a 4 anys, on hi ha la incidència més important, en la darrera setmana s'han diagnosticat 1.677 casos. Aquesta xifra està molt per sobre dels 905 casos del 2021-2022, el 2020-2021 87 i el 2019-2020 (temporada que podria ser comparable a l'actual) 504.Pel que fa a la covid, Salut ha declarat 86 ingressats més, xifra que suposa un total de 761 hospitalitzats. Són dades entre el 21 i el 27 de novembre. Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de 9.335 més en una setmana. L'anterior, entre el 14 i el 20 de novembre, se'n van diagnosticar 10.509. D'altra banda, hi ha 27 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI), tres més en relació amb les dades de la setmana passada. A més, s'han declarat 10 morts (nou dels quals majors de 80 anys). Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants baixa a 122.Per últim, el Departament de Salut ha declarat 3.047 diagnòstics de grip entre el 21 i el 27 de novembre, quan la setmana anterior van ser 2.185. La majoria d'aquests casos es donen en adolescents en el grup de 11 a 44 anys (1.098), seguits dels de 5 a 14 (898) i dels de 45 a 59 (519). Entre els menors de 4 anys s'han diagnosticat 312 casos de grip.En comparació amb temporades anteriors, els diagnòstics de grip també estan per sobre per aquesta setmana de l'any. Així, mentre enguany se n'han declarat 3.047, la temporada 2021-2022 van ser 481, la del 2020-2021 86 i la del 2019-2020 721.