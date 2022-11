L'usuari rep un missatge on l'alerten que té una citació judicial

Actualitzada 28/11/2022 a les 07:48

No, nosotros no comunicamos ningún tipo de denuncia a través de email o sms ✉



Si te llega un mensaje como este, directamente ➡#NoPiques#Phishing#SomosTuPolicía pic.twitter.com/ypWZU2mcgT — Policía Nacional (@policia) November 23, 2022

En les darreres setmanes les autoritats han detectat una nova estafa en què els delinqüents es fan passar per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Aquesta es rep per correu electrònic o per SMS amb l'assumpte «citació al tribunal», seguit d'un número molt llarg i la data 2022 i l'emissor seria la Policia Judicial.El missatge diu: «A raíz de una denuncia contra usted. Para más información, consulte el pdf Tiene 72 horas para ponerse en contacto con nosotros. Si no lo hace, emitiremos una orden de detención internacional para su arresto».Possiblement, dins del fitxer adjuntat al correu electrònic, hi hagi un codi maliciós que s'infiltri al dispositiu de la víctima. La Policia Nacional recomana eliminar directament el missatge i fer-ne cas omís.