Un estudi constata que els anticossos de la covid es mantenen disset mesos després del contagi

La recerca analitza l'evolució de la malaltia en prop de 770 professionals sanitaris

Actualitzada 28/11/2022 a les 16:36

Es tracta d'una de les recerques més àmplies fetes fins ara a Catalunya, tant pel nombre de participants com per la durada del seguiment. De fet, la investigació continua en marxa per seguir estudiant la resposta immunitària més a llarg termini. Com a mínim, es preveu que duri dos anys més. L'estudi s'ha realitzat amb la participació de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS), l'Hospital Germans Trias, el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol). Ha estat subvencionat pel Departament de Salut i continuarà gràcies a dos projectes obtinguts a la convocatoria PERIS.

Un estudi fet en 769 professionals de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'ICS i de l'Hospital Germans Trias ha constatat que els anticossos contra la covid-19 es mantenen, com a mínim, disset mesos després d'haver patit la malaltia.La investigació, publicada a la revista 'BMC Infectious Diseases', també confirma que la gravetat de la malaltia influeix en la resposta immunitària: les persones que van patir la covid més severament, amb ingrés hospitalari o a l'UCI, han generat més anticossos que les que van tenir símptomes moderats o lleus.Alhora, la recerca conclou que els homes generen més anticossos que les dones de forma més ràpida després de la infecció. Amb el pas del temps, però, els anticossos s'igualen entre els dos sexes.Per fer l'estudi, s'ha fet seguiment a nombrosos professionals sanitaris durant gairebé un any i mig, incloent persones que es van infectar de SARS-CoV-2 com d'altres que no van estar en contacte amb el virus. Al grup de persones seleccionades per a la recerca se'ls van practicar analítiques de sang periòdicament i van respondre diversos qüestionaris per conèixer amb detall les afectacions que el virus els havia causat.