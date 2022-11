'Negacionisme', 'femincidi', 'trans' o 'resilient', noves paraules del diccionari de la llengua catalana

L'IEC incorpora significats de paraules com 'aplicació', 'homofòbia', 'sidral' o 'ibèric'

Actualitzada 28/11/2022 a les 12:31

La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha presentat aquest dilluns 21 noves paraules i 640 modificacions del Diccionari de la llengua catalana. 'Acotxador', 'cisgènere', 'feminicidi', 'metabolitzar', 'negacionisme', 'resilient', 'trans' o 'transidentitat' són alguns dels nous conceptes que recull el diccionari en línia. També s'han modificat desenes de paraules per aportar nous significats. És el cas d''aplicació', 'bipolar', 'bruixa', 'competitiu', 'estratègic', 'heterosexual', 'homofòbia', 'ibèric', 'màrfega', 'sidral', 'resilència' o 'sèrie'.El diccionari ha incorporat 70 locucions com 'posar algú en antecedents', 'estar fins als collons d'algú o d'alguna cosa', 'amb els pixats al ventre' o 'com sardines'.