Metges de Catalunya convoca vaga de facultatius el 25 i 26 de gener

El sindicat avisa que les dues jornades d'aturada poden tenir continuïtat

Actualitzada 28/11/2022 a les 11:25

Metges de Catalunya, sindicat majoritari del personal mèdic, ha anunciat la convocatòria d'una vaga de facultatius per als dies 25 i 26 de gener. El sindicat fa una crida als facultatius perquè «encapçalin una mobilització històrica» per reconstruir el sistema, ja que considera que la situació actual és «insostenible» per la «sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals dels professionals». A més, ha avisat que les dues jornades d'aturada poden tenir continuïtat en funció de com evolucioni la situació.Metges de Catalunya va presentar fa uns dies al Parlament més de 50.000 signatures per a la millora de la sanitat pública i va alertar del risc de la continuïtat del servei públic de salut.