Leticia Sabater publica la seva nova nadala eròtica «Papá Noel, lléname el tanke»

L'artista ha fet una cançó que no deixarà indiferent a ningú

Actualitzada 28/11/2022 a les 18:25

A l'anunci de la Loteria de Nadal, Mariah Carey i els lineals de torrons, massapans i polvorons en els supermercats s'ha sumat d'algun temps ençà una altra tradició: la nadala de Leticia Sabater.Enguany el tema es diu Papà Noel lléname el tanke, perquè qualsevol cançó de Leticia té aquests girs dialèctics que, per poc que es vulgui entendre, tenen connotacions sexuals. De fet, deixen poc marge a la interpretació, amb frases com «Aquesta cenorra se está calentando, Papá Noel, tu y yo, la party la acabamos de quatre patas y chingando». Sabater no és molt de metàfores complexes.Amb estètica inspirada en el nadalenc, però amb tendència al tanga, l'artista balla i canta en un tema creat per Angélica Uceda i Iván Guerrero, també productors de La puta ama, un altre dels virals de la expresentadora.Amb rimes com «lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque» i escenes d'alt contingut sexual que impliquen actors vestits dels Reis Mags, Leticia aprofita el videoclip per a fer publicitat d'alguns altres dels seus temes i fins i tot de la seva beguda energètica.Cal destacar de la cançó, finalment, que recorda sense problemes a un altre èxit recent, el tema conegut com Quédate, de Quevedo, perquè la tornada de Papá Noel, omple'm el tanke, se li assembla molt.I no és la primera vegada que passa, perquè en anteriors temes Leticia Sabater ja es va inspirar en cançons de personalitats com Farruko o Rigoberta Bandini.