Les emissions de diòxid de carboni estan encongint l'atmosfera

Un estudi assenyala que el canvi generat per la contaminació humana podria ser permanent

Actualitzada 28/11/2022 a les 19:58

La hipòtesi que la capa més externa i menys densa de la Terra, l'atmosfera, estigués sent afectada per les emissions de diòxid de carboni era una possibilitat que ja sostenien molts experts. Ara, un estudi publicat en JGR Atmospheres confirma aquesta idea: entre 2002 i 2021 el CO₂ emès pels éssers humans ha reduït el gruix de l'atmosfera en 342 metres.Per a l'estudi, els investigadors s'han centrat en la regió de l'atmosfera terrestre que engloba la mesosfera i termosfera inferior (MLT) i han utilitzat dades obtingudes per l'instrument SABER del satèl·lit TIMED de la NASA durant 20 anys. L'informe demostra així els efectes combinats de l'augment del CO₂ i la disminució de l'activitat solar sobre la temperatura i el gruix de la ML entre 2002 i 2021.L'objectiu era analitzar en quina mesura el clima solar podia afectar el gruix de l'atmosfera, però, durant el procés, han observat que els efectes del diòxid repercuteixen en altituds altes. En total s'ha registrat una variació de 1.333 metres, dels quals 342 metres s'atribueixen a les emissions de diòxid de carboni i a la contaminació de l'ésser humà.Segons l'informe, el CO₂ ha anat augmentant en l'atmosfera terrestre a causa de la combustió d'hidrocarburs des del començament de l'era industrial. Això ha provocat que la MLT s'hagi refredat i contret de manera significativa, sobretot entre els anys 2002 i 2019.Els científics apunten, a més, que parteix d'aquesta contracció es podria recuperar amb el temps. No obstant això, suggereixen que el resultat generat pel CO₂ és, probablement, permanent, la qual cosa podria repercutir de diverses maneres.Com a conseqüència, podria produir-se un increment en la longevitat de les deixalles espacials, com a satèl·lits obsolets i altres elements de l'òrbita terrestre, la qual cosa implicaria que podrien romandre en el seu lloc durant més temps.Al seu torn, l'acumulació d'escombraries espacials causaria problemes i riscos per als satèl·lits més nous que orbiten al voltant de la Terra i per a l'Estació Espacial Internacional, així com a les observacions espacials en general.