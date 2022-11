L'OMS canvia el nom de la verola del mico «per evitar el llenguatge racista»

El nom escollit és «mpox»

Actualitzada 28/11/2022 a les 18:20

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat el canvi de nom de la verola del mico, que a partir d'ara es denominarà 'mpox' com a abreviació del nom original en anglès (monkeypox), amb l'objectiu d'evitar el «llenguatge racista i estigmatizante».Segons ha informat aquest dilluns l'OMS a través d'un comunicat, totes dues denominacions s'utilitzaran simultàniament durant un any, mentre que el terme 'verola del mico' s'eliminarà «progressivament».L'organisme sanitari internacional de Nacions Unides ha justificat la seva decisió basant-se en el fet que verola del mico causa una sèrie de problemes a diversos nivells: «Quan el brot de verola del mico es va estendre a principis d'enguany, es va observar i es va informar l'OMS d'un llenguatge racista i estigmatizante 'en línia', en altres entorns i en algunes comunitats. En diverses reunions, públiques i privades, diverses persones i països van plantejar la seva preocupació i van demanar a l'OMS que proposés una via per a canviar el nom».L'assignació de noms a les malalties noves i, molt excepcionalment, a les ja existents, és responsabilitat de l'OMS en el marc de la Classificació Internacional de Malalties (CIE) i de la Família de Classificacions Internacionals Relacionades amb la Salut de l'OMS, a través d'un procés consultiu que inclou als Estats membres.L'organisme dirigit per Tedros Adhanom Ghebreyesus ha celebrat una sèrie de consultes per a recaptar les opinions de diversos experts, així com dels països i del públic en general, als quals es va convidar a presentar suggeriments de nous noms.Sobre la base d'aquestes consultes, l'OMS ha recomanat adoptar el nom de 'mpox' per a substituir a 'monkeypox', després d'un període de transició d'un any. «Això serveix per a mitigar les preocupacions plantejades pels experts sobre la confusió causada per un canvi de nom enmig d'un brot mundial. També dona temps a completar el procés d'actualització de la CIE i a actualitzar les publicacions de l'OMS», expliquen.El terme mpox s'inclourà en la CIE-10 'en línia' «en els pròxims dies». A més, formarà part de la versió oficial de 2023 de la CIE-11, que és la norma mundial actual per a les dades sanitàries, la documentació clínica i l'agregació estadística. Normalment, el procés d'actualització de la CIE pot durar diversos anys. En aquest cas, el procés s'ha accelerat, encara que seguint els passos habituals.Quant a la traducció del 'mpox' a altres llengües, com l'espanyol, l'OMS assegura que «pot utilitzar-se en altres idiomes». En qualsevol cas, ha avançat que «si sorgeixen altres problemes de denominació, s'abordaran mitjançant el mateix mecanisme». «Les traduccions solen discutir-se en col·laboració formal amb les autoritats governamentals pertinents i les societats científiques relacionades», reblen.La verola del mico va rebre el seu nom en 1970, després que el virus que causa la malaltia es descobrís en micos captius en 1958, i també abans de la publicació de les millors pràctiques de l'OMS per a la denominació de malalties, publicades en 2015.Segons aquesta guia, els nous noms de malalties han de «minimitzar l'impacte negatiu innecessari dels noms en el comerç, els viatges, el turisme o el benestar dels animals, i evitar causar ofensa a qualsevol grup cultural, social, nacional, regional, professional o ètnic».Abans del brot mundial de verola del mico d'enguany, ja hi havia un procés en marxa per a reconsiderar la denominació de totes les espècies de ortopoxvirus, inclòs el virus de la verola del mico.A l'agost, un grup d'experts mundials convocats per l'OMS va acordar nous noms per a les variants del virus de la verola del mico. Es va arribar a un consens per a referir-se a l'antic clade de la conca del Congo (Àfrica central) com a clade un (I) i a l'antic clade d'Àfrica occidental com a clade dos (II). A més, es va acordar que el clade II consta de dos subclados, IIa i IIb.