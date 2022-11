El volcà més gran del món entra en erupció després de gairebé quatre dècades adormit

El volcà de Mauna Lloa es troba a pocs quilòmetres del de Kilauea, que l'any 2018 va sofrir una erupció que va destruir més de 700 llars

Actualitzada 28/11/2022 a les 17:34

El volcà Mauna Lloa de Hawaii, el més gran del món que encara roman actiu, ha entrat en erupció aquest dilluns per primera vegada en gairebé 40 anys. L'Agència de Gestió d'Emergències hawaiana ha assegurat a Twitter que l'erupció, de moment, es limita a l'àrea de la caldera del volcà i no representa cap risc per a les comunitats que es troben en la base de la muntanya.No obstant això, la mateixa agència ha avisat que s'han obert alguns refugis com a mesura de precaució. «Al voltant de la meitat de les erupcions registrades del Mauna Lloa s'han limitat a la zona de la caldera sense que suposessin cap perill per a les poblacions pròximes"», ha explicat l'oficina.El Servei Nacional de Meteorologia estatunidenca ha assegurat que es pot acumular una resta de cendra «de menys d'un quart de polzada» en algunes parts de l'illa, per la qual cosa han recomanat a les persones amb problemes respiratoris que no sortissin de casa per a no inhalar les partícules a l'aire.El volcà de Mauna Lloa es troba a pocs quilòmetres del de Kilauea, que l'any 2018 va sofrir una erupció que va destruir més de 700 llars, obligant diversos residents a desplaçar-se.