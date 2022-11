Aquests són els medicaments que l'AEMPS prohibirà a partir del proper 15 de desembre

El PRAC ha considerat que els seus riscos superen els beneficis

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ja ha fixat la data concreta en què se suspèn la comercialització de les solucions d'hidroxietil-midó: el 15 de desembre.Es tracta d'una restricció que s'estendrà aviat a la resta del continent, ja que parteix en bona mesura d'estudis realitzats pel Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància Europeu (PRAC, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA).Les solucions HEA són col·loides sintètics (mescles de dos o més estats de la matèria en què una és menor a un micròmetre) i s'utilitzen per tallar la hipovolèmia (disminució del volum sanguini habitual) causada per hemorràgia aguda.No obstant això, des de fa uns anys el seu ús es venia associant a certes afeccions, moltes relacionades amb la funció renal. És per aquesta circumstància que organismes com l'EMA havien començat a reavaluar el seu estatus.Finalment, l'any 2018 es van emetre unes recomanacions, segons les quals el seu ús s'havia de restringir estrictament a la hipovolèmia per hemorràgia aguda, sempre com a segona opció després del tractament amb cristal·loides (dissolucions que s'empren en reposició de líquids) i per les que devien evitar-se en tot cas en persones amb sèpsia, insuficiència renal o en situació crítica.Tot i això, ara l'organisme europeu ha considerat que aquestes recomanacions no són suficients per garantir un ús adequat de les solucions HEA i que els potencials riscos superen els beneficis, per la qual cosa ha decidit ara la suspensió de la seva comercialització.​​​​La hipovolèmia és una disminució dràstica del volum circulant de sang al sistema cardiovascular, que pot sobrevenir com a resultat d'una hemorràgia aguda però també per altres circumstàncies com deshidratació o cremades. A nivell simptomàtic, provoca pal·lidesa i taquicàrdia a la persona afectada.