Aquests són els efectes secundaris del principal fàrmac contra la diabetis

La semaglutida és un dels més utilitzats per tractar també l'obesitat

Actualitzada 28/11/2022 a les 18:56

La semaglutida és un dels medicaments més habituals en el tractament de condicions com la diabetis tipus 2 o l'obesitat. Concretament, aconsegueix un millor control de la glucosa en sang i pot ajudar amb la pèrdua de pes.No obstant això, cal assenyalar que com succeeix amb tots els fàrmacs no està lliure de possibles efectes secundaris, per la qual cosa sempre ha d'utilitzar-se sota prescripció i supervisió d'un professional.Segons recull la AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) en el prospecte de Ozempic (nom comercial de la semaglutida) de 0,25mg en solució injectable, les possibles reaccions adverses es classifiquen en funció de la seva freqüència d'aparició.Així, els més freqüents (afecten més d'una de cada deu persones) inclouen: Nàusees, diarrea, baix nivell de sucre en sang, quan s'utilitza conjuntament amb medicaments que contenen sulfonilurea o insulina.A més, també es donen d'altres com mal de panxa, inflor, restrenyiment, rots, pedres a la vesícula, mareig, cansament, pèrdua de pes, disminució de l'apetit, flatulències.Cal tenir sempre en compte que la semaglutida pot usar-se com a tractament únic, especialment en pacients que no poden prendre metformina (un altre medicament comú per a la diabetis) i juntament amb altres medicaments quan aquests no són suficients per a aconseguir un adequat control dels nivells de sucre en sang. El risc d'efectes adversos augmenta quan s'empren diversos medicaments.A més, convé prendre precaucions enfront de la deshidratació (que pot sobrevenir per alguns dels efectes secundaris gastrointestinals de la semaglutida), parar esment a mals de panxa continuats i intensos (que poden ser símptoma de la pancreatitis aguda, una complicació greu de la diabetis), davant els símptomes de la malaltia ocular diabètica (que pot empitjorar amb la presa de semaglutida) i davant els símptomes de la hipoglucèmia (que pot tornar-se més comuna quan la semaglutida s'usa enfront d'altres medicaments). A més, es recomana evitar el seu ús durant l'embaràs.