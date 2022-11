Adeu al 'mode avió': els passatgers podran utilitzar el mòbil durant els vols

Les aerolínies proporcionaran trucades telefòniques, serveis de missatgeria i dades als usuaris gràcies a l'equip de xarxa 'picocélula'

Actualitzada 28/11/2022 a les 18:49

La Comissió Europea afirma en un comunicat que les aerolínies podran proporcionar la xarxa 5G als seus avions gràcies a la implementació de les comunicacions mòbils, designant unes certes freqüències per a la tecnologia.«Els passatgers a bord de vols a la Unió Europea (UE) podran utilitzar els seus telèfons mòbils al màxim de la seva capacitat i característiques, igual que amb una xarxa mòbil 5G a terra», assenyala la Comissió Europea.Aquesta decisió permet a les aerolínies proporcionar serveis de missatgeria, trucades telefòniques i dades als usuaris; així mateix, aplana el camí per al desplegament generalitzat de serveis 5G.El servei es proveeix des de dins de la cabina d'un avió equipat amb la xarxa anomenada 'picocélula' per a connectar a les persones a través d'una xarxa satel·litària, entre l'aeronau i la xarxa mòbil terrestre.D'altra banda, la Comissió també va modificar l'execució sobre les bandes de freqüència de 5 GHz, així doncs, les bandes estan disponibles per a la xarxa Wifi en el transport per carretera (per exemple, automòbils i autobusos).La Comissió Europea afegeix que «d'acord amb la modificació de la decisió d'execució, els Estats membres posaran a disposició les bandes de freqüència de 5 GHz per al seu ús a bord de vehicles de carretera el més aviat possible i, a tot tardar, el 30 de juny de 2023».