Quatre malalties que pot provocar no rentar prou els llençols

Haurien de rentar-se almenys una vegada a la setmana o al dia si la persona que dorm en elles està malalta

Actualitzada 27/11/2022 a les 19:45

Els experts en higiene adverteixen que hauríem de rentar els llençols del nostre llit amb una certa freqüència. En cas contrari, ens enfrontem a possibles problemes de salut. Tal com recull el Mirror en un reportatge, si els llençols del teu llit estan bruts, podria ser un lloc ideal per a la propagació de microorganismes potencialment perillosos.Diversos estudis han demostrat que els matalassos no necessiten molt temps per convertir-se en una font de patògens, fins i tot quan estan coberts amb roba de llit. Hi ha recerques que han relacionat la roba de llit bruta amb el desenvolupament de malalties greus com a pneumònia, apendicitis i gonorrea.El cos excreta fluids i olis cada nit durant la son, juntament amb milers de cèl·lules mortes de la pell. Això pot atreure àcars de la pols que excreten matèria fecal relacionada amb brots d'al·lèrgia, asma, rinitis i èczema. A més, quan deixes que les cèl·lules mortes de la pell es dipositin en els teus llençols, aquests bacteris poden prosperar. Si tornen a la seva pell, poden provocar foliculitis.També s'ha comprovat la transmissió d'infeccions a través de la roba bruta. El Staphylococcus aureus es troba entre els bacteris més perillosos, perquè és més contagiosa que altres tipus i està íntimament relacionat amb malalties greus com la pneumònia.L'apendicitis també suposa un risc quan els bacteris o els paràsits ingressen al tracte digestiu, la qual cosa pot ocórrer quan el tub que uneix l'intestí gros i l'apèndix està bloquejat o atrapat per la femta. Si l'apèndix rebenta, pot provocar infeccions greus i mortals.Per això, els experts recomanen canviar els llençols almenys una vegada a la setmana i fer-ho diàriament si les persones que dormen en elles està malalta. Una vegada rentades, també es recomana assecar-les al sol.