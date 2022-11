El símptoma clau que revela una major immunitat després de la vacuna contra la covid

Investigadors japonesos van analitzar els efectes secundaris de la vacuna de Moderna

Actualitzada 26/11/2022 a les 13:15

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Okayama, al Japó, han analitzat els símptomes de les persones que han rebut la vacuna de la covid-19 per determinar quin d'ells manifesta una major immunitat davant el virus. Tal com recullen alguns mitjans, els símptomes més habituals després de la tercera dosi de la farmacèutica Moderna són dolor muscular, fatiga i febre, sobretot aquests dos últims.En l'estudi van ser analitzats 49 treballadors i estudiants de la Universitat de Okayama. Només es van seleccionar els participants que no havien sofert anteriorment la covid-19. Se'ls va analitzar una setmana després d'haver rebut la tercera dosi de Moderna. Al mateix temps, es van mesurar els nivells d'anticossos en tres moments: just abans de rebre la vacuna, tres dies després, una setmana després i un mes després de la dosi.Els científics van analitzar les correlacions entre la incidència de la febre i els nivells d'anticossos en diversos punts temporals, a més d'altres factors com el sexe, les diferències d'edat, els antecedents d'al·lèrgia i l'ús d'antipirètics. En primer lloc, es va comprovar que el grup amb febre tenia més probabilitats de ser més jove (entre 20 a 49 anys) i de tenir antecedents d'al·lèrgies.Una setmana després de la vacunació, els científics nipons van descobrir que el grup amb febre tenia uns recomptes d'anticossos substancialment més alts que el grup sense febre. Curiosament, un mes després de la vacunació, no semblava haver-hi cap correlació entre la incidència de la febre i els nivells alts d'anticossos en els individus de l'estudi.