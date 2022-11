L'Audiència de Madrid avala les rebaixes de condemnes en aplicació de la llei del «només sí és sí»

La majoria de magistrats de les quinze seccions penals defensen la revisió automàtica

Actualitzada 25/11/2022 a les 14:32

L'Audiència de Madrid ha avalat la revisió de condemnes feta fins ara en aplicació de la llei del «només sí és sí». Els magistrats de les quinze seccions penals s'han reunit aquest divendres per unificar criteris i han conclòs que és correcte rebaixar condemnes quan les penes de la nova legislació siguin més baixes que les de l'anterior. La decisió s'ha adoptat per 32 vots a favor, vuit en contra i nou abstencions. L'acord adoptat és d'ordre intern i no vinculant i només té caràcter jurisdiccional quan el criteri s'incorpora a una determinada resolució judicial. Segons la majoria de magistrats de les seccions penals de l'Audiència de Madrid no és d'aplicació el que estableix la disposició transitòria cinquena del Codi Penal de 1995.Aquest criteri és contrari al que defensen el Ministeri d'Igualtat i la Fiscalia General de l'Estat, que sostenen que, per molt que la norma no inclogui aquesta disposició transitòria que diu que si la pena imposada amb l'anterior llei entra dins la forquilla actual, no cal revisar-la, aquest precepte està vigent igualment. Els magistrats de l'Audiència de Madrid consideren que el que és d'aplicació és l'article 2.2 del Codi Penal que estableix que s'aplicarà la legislació més favorable al condemnat.L'Audiència de Madrid ha començat ja la revisió de 176 causes per abusos o agressions sexuals amb sentències condemnatòries fermes, 121 d'ofici i 55 a instància de part. Ja han rebaixat la pena en 20 casos i en set procediments s'ha decretat la posada en llibertat del condemnat. Hi ha 447 causes en total per delictes d'aquesta naturalesa susceptibles de revisió.