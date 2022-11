A presó un home a Colòmbia per gravar les parts íntimes de menors en platges de Catalunya

Els Mossos van traslladar informació a les autoritats policials i judicials del país llatinoamericà

Actualitzada 25/11/2022 a les 18:33

Tota la informació obtinguda es va traslladar a les autoritats colombianes a través de la Interpol i la coordinació d'aquesta amb la fiscalia del país va ser clau per acabar-lo detenint.



En aquest sentit, a partir de l'anàlisi dels 760 vídeos localitzats al seu mòbil, s'ha pogut ubicar el punt exacte del municipi de Sabaneta (Colòmbia) des d'on produïa material pedòfil. Els agents també van trobar un centenar de vídeos de 'grooming' i pràcticament una vintena d'aquells que havia enregistrat a les costes catalanes. L'home també utilitzava càmeres amb zoom per enregistrar els nens dins de casa seva. Tot plegat s'havia enregistrat entre el 3 de desembre del 2020 i el 15 de juliol del 2021. L'assessora seleccional de Bogotà, Olga Elena Builes, en un vídeo publicat a les xarxes ha explicat que se li atribueix un delicte de tinença de pornografia de menors de 18 anys.

Les autoritats policials i judicials de Colòmbia han enviat a presó un home per gravar les parts íntimes de menors en platges de Catalunya. Una investigació de la Unitat Central de Delictes Informàtics de la DIC per pedofília ha permès determinar que aquest gravava menors d'entre 2 i 12 anys despullats.La investigació es va iniciar el juny del 2021 arran de la seva detenció a Barcelona per part de la Guardia Urbana i a Sitges per una patrulla de Mossos d'Esquadra. Concretament, el van sorprendre enregistrant menors a les platges d'aquestes localitats durant la seva estada per vacances. Després de quedar en llibertat, l'home va marxar al seu país d'origen.